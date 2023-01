Karate, da Atene a Zagabria: Anita Pazzaglia si prepara per gli Europei

«Una montagna russa di emozioni». Dall'infortunio che ormai è un brutto ricordo lontano più di un anno fa, alla soddisfazione di vincere il campionato italiano per regioni e poi la Venice Cup. E' stato sicuramente un 2022 non certo banale per Anita Pazzaglia, giovane promessa del karate italiano che annoverare tra le belle speranze è sicuramente riduttivo. L'Azzurro è già un colore familiare a casa Pazzaglia e la convocazione nella nazionale Under 21 all'Open di Croazia in programma a Zagabria il 21 gennaio è solo il punto di partenza dopo lo stop forzato causato dal brutto infortunio al ginocchio e la successiva, lenta, rieducazione. «Sicuramente la convocazione in nazionale per la gara in Croazia è la ciliegina sulla torta per concludere un anno dove ho avuto modo di dimostrare che il duro lavoro e il sacrificio pagano sempre, ma soprattutto che dal fondo non si può che risalire» commenta la Pazzaglia mentre si trova impegnata al Befana Karate Camp di Marsciano insieme a circa 80 atleti agonisti dell'Umbria ed altre regioni limitrofe. E in cui gli atleti presenti si sono allenati mattina e pomeriggio sotto la direzione tecnica del papà, il Maestro Fabrizio Pazzaglia. A Zagababria Anita farà parte della spedizione della nazionale italiana Fijlkam impegnata in un importante test in vista degli Europei Ekf di Cipro ai primi di febbraio. Un 2023 iniziato nel migliore dei modi per l'atleta ternana della Tonic Pazzaglia Karate che gareggerà nella categoria 55kg combattimento femminile Under 21. Una convocazione che premia la Pazzaglia dopo le due splendide medaglie d'oro vinte nelle ultime gare al campionato italiano per rappresentative regionali ed alla gara internazionale Venice Cup. Il titolo italiano per regioni vinto a fine novembre al PalaPellicone di Ostia è stato particolarmente significativo perchè proprio lì, un anno prima, Anita aveva subito il brutto infortunio che l'ha costretta a un lungo stop. Due settimane dopo, a Jesolo, la definitiva consacrazione alla Venice Cup dove l'atleta ternana ha portato in dote uno dei quattro ori che hanno arricchito il medagliere dell'Italia a livello internazionale e restituitendo in Anita la massima fiducia e consapevolezza. Ora il prestigioso Open a Zagabria. «La gara in Croazia sarà un importante test in vista degli Europei di febbraio per tutta la squadra italiana, ovviamente l'obiettivo è quello di fare bene e rappresentare al meglio la nostra nazione. Le aspettative sull'anno agonistico appena iniziato sono alte, a partire dal prossimo appuntamento: la Serie A di Atene, dove mi confronterò con le migliori atlete al mondo» aggiunge. Mercoledì la partenza verso Atene per partecipare alla Serie A della World Karate Federation che la impegnerà sul tatami sabato prossimo. Poi, a fine mese, l'appuntamento a Zagabria per l'Open di Croazia con la nazionale Under 21.