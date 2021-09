Karate, a Berlino nuovo successo internazionale di Anita Pazzaglia

Mercoledì 8 Settembre 2021, 20:35

Anita Pazzaglia ha vinto la medaglia d'oro alla International Banzai Cup 2021 di Berlino nella categoria Under 21 -55 kg. L'atleta della Tonic Karate Terni ha conquistato anche il terzo posto nella categoria Seniores e si prepara al prossimo importante appuntamento della Premier League di Mosca in programma ai primi di ottobre. Al torneo internazionale, ormai tradizionale appuntamento della World Karate Federation, hanno preso parte 1.100 atleti provenienti da 20 nazioni europee. «Sono soddisfatta perchè nei quattro incontri che ho vinto ho incontrato tutte atlete di alto livello e nel giro delle rispettive nazionali. Ho disputato quattro incontri tra cui quello della semifinale con un’atleta della nazionale svizzera e la finale con un’altra atleta svizzera del giro della nazionale. Sono stati incontri tattici e sono contenta sia del risultato che della prestazione. Un test importante in vista dei prossimi impegni». In gara i migliori atleti e atlete del ranking mondiale ed anche un'occasione per fare esperienza per i più giovani del team ternano. Giulia Tagliaventi ha perso di misura la finale per il bronzo nella categoria Seniores -61 kg. Bronzo per due ragazzi della giovanile: Gemma Tagliaventi nella categoria Under 12 ed Ettore Mostarda che ha perso per squalifica dopo un bellissimo incontro e non è stato ripescato. Anita Pazzaglia, come detto, oltre all'oro nella categoria Under 21 ha conquistato anche il terzo posto nella categoria Seniores. «Un ottimo test che speriamo Anita possa replicare a Mosca almeno negli atteggiamenti, nella grinta e nella tenacia che ha applicato qui a Berlino. In generale è stato un ottimo test anche per i nostri atleti più giovani che si sono distinti al meglio mostrando tutti delle grandi qualità» commenta il Maestro Fabrizio Pazzaglia. Alla Premier League in programma ai primi di ottobre nella capitale russa Anita Pazzaglia avrà occasione di migliorare ulteriormente il suo ranking che la vede attualmente al 78° posto a livello mondiale.