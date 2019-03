© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Questo sabato una serata diversa è in programma al T-Trane Record Store, per il secondo appuntamento targato “Gigi Costanzo Show”:sarà ospite speciale di un appuntamento che si articolerà in tre distinti capitoli, aventi come denominatore comune il rapporto tra musica, silenzio e un artista ben noto al pubblico amante dellE sonorità meno commerciali. Si inizierà alle 18.00 con la presentazione dell'ultimo saggio di, “La Scomparsa della Musica - Musicologia col Martello”, alla presenza dell'autore. L’occasione sarà giusta anche per parlare del docufim “Non cercarti fuori” di, ideato e produtto dallo stesso Cresti. Alle ore 19.00 verrà proiettato con il protagonista Juri Camisasca a condividere questo momento con il pubblico.Dopo la cena a buffet a cura di Dispensa 63, alle 21.00 nell’ex chiesa S.Anna delle derelitte inizierà il primo dei due set, per un concerto permeato di suggestioni. Un compositore e cantante considerato "outsider" della scena musicale italiana, il milanese Roberto "Juri" Camisasca, esordì nel 1974 con “La finestra dentro", prodotto da. Poi 11 anni di ritiro prima di dar vita a pietre miliari del genere come "Te Deum" (1988), "Il carmelo di Echt" (1991), "Arcano enigma" (1999), "Spirituality" (2016). Tante le collaborazioni, da Battiato ad, passando per. Un percorso musicale, poetico, artistico e spirituale di un personaggio unico e affascinante, divenuto negli anni oggetto di assiduo ma rispettoso culto.L’evento organizzato dacoinvolgerà in qualità di moderatore anche il critico. La serata si concluderà con un dj set al T-Trane fino a chiusura. L’ingresso è gratuito con contributo libero, prenotazione necessaria all’indirizzo email dischipg@gmail.com.