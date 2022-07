Johnny Depp a Umbria Jazz: l'arrivo a Perugia, il soundcheck e i baci ai fan in delirio

PERUGIA - Da stamattina nel centro storico di Perugia si aggirano centinaia di fan dell'attore-chitarrista Johnny Depp, in città per il concerto che terrà insieme a Jeff Beck in chiusura dell'edizione 2022 di Umbria Jazz. Il divo hollywoodiano è arrivato nell'acropoli oggi molto presto, entrando da un ingresso secondario dell'Hotel Brufani dove un'intero piano è stato a lui riservato già da ieri. Intanto fuori dal centralissimo albergo hanno iniziato ad assieparsi ragazzi e soprattutto ragazze, fiduciose di poter incrociare anche solo per un attimo il suo sguardo e magari potergli scattare qualche foto. In vari momenti lo staff della sicurezza ha "serrato i ranghi" dando l'illusione che Depp potesse palesarsi, ma così non è stato.

Alle 15.30 è stato infatti scortato fuori dall'hotel passando dall'uscita dell'area garage (viale Indipendenza), con un van grigio dai vetri oscurati. Cappello d'ordinanza, occhiali scuri, capelli sciolti e camicia di cotone.

Giunto pochi minuti dopo all'arena Santa Giuliana, location del concerto, si è concesso 20 minuti nei camerini per poi salire on-stage insieme a Jeff Beck e dedicarsi al sound-check. In 40 minuti di prova del suono ha eseguito alcuni brani con la chitarra classica, provato delle parti cantate e poi chiuso con una manciata di canzoni suonate con chitarra elettrica. Tra queste anche la cover dei Beatles "A day in the life". Una curiosità riguarda l'acconciatura di Depp, che per un po' è rimasto sul palco con i capelli legati per poi decidere di scioglierseli, come probabilmente farà questa sera in occasione del concerto. Pochi minuti prima delle 17 è sceso dal palco e, chiamato a gran voce dai fan assiepati dietro le inferriate del Santa Giuliana, si è mostrato per qualche secondo salutando con la mano e lanciando un bacio di ringraziamento. A quel punto il rientro nei camerini.

Il concerto di questa sera inizierà alle 21 con un set d'apertura affidato a Samara Joy e al trio di Pasquale Grasso. Il live di Beck e Depp inizierà invece intorno alle 22. Subito dopo l'esibizione i due ripartiranno con il tour bus alla volta della Lombardia, dove domani hanno una nuova data (a Gardone Riviera). Per i tantissimi che sono a Perugia nella speranza di un fugace incontro con Johnny Depp pur senza avere un biglietto per il concerto, ora l'indicazione più verosimile è che al termine dello show, prima di ripartire, la star americana decida di affacciarsi verso l'area transennata ai limiti del backstage. Già in molti si sono posizionati nella zona, nonostante il sole, per poter stare il più vicino possibile al loro idolo.