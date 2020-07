Il Jazz da Accumuli a Norcia, nelle terre del sisma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dal 29 agosto al 5 settembre in programma #jazz4italy' tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, manifestazione promossa e organizzata dalla Federazione Nazionale “Il Jazz Italiano” con il coordinamento di I-Jazz il contributo di Casa del Jazz e Movimento Tellurico. Attesi 200 musicisti, 10 palchi, il più grande evento di jazz. «In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio». Sono le parole di Gianni Rodari. E non ci sono parole migliori per raccontare la piccola impresa che gli organizzatori de “Il jazz italiano per le terre del sisma” hanno intrapreso nel portare avanti, anche nel 2020, questo lungo cammino ininterrotto dal 2015. Coraggio e viaggio erano ciò che serviva per mettere in piedi il progetto anche in questo anno difficile, complesso e pieno di incognite. Coraggio e viaggio per riuscire ad andare al di là del Coronavirus, del contingentamento, delle normative da rispettare, della distanze da tenere, della nuova forma di fruizione dello spettacolo dal vivo, degli abbracci mancati, dei baci non dati, della musica non suonata, degli spostamenti interrotti, degli appuntamenti mancati. «Coraggio e viaggio sono il motore di una nuova edizione che senza tradire la tradizione e le esperienze passate ha cercato di raggiungere comunque nuovi obiettivi, nuove forme di bellezza».Il progetto prenderà vita il 29 agosto a Camerino con un evento musicale per poi dare inizio alla seconda edizione della Marcia solidale (una settimana di concerti e trekking nel cuore delle Terre del Sisma tra le regioni citate), la conclusione, come ormai da tradizione, a L'Aquila, nel centro storico, con due giornate piene di grandi concerti (5 e 6 settembre).Il 27 agosto alle ore 19 in piazza di Castelluccio di Norcia il concerto di Beppe Scardino Trio. Il 28 agosto ritrovo ore 9 in Piazza a Castelluccio. Alle ore 12:30/13:30 pausa “radura lunch” (al costo di 7 euro) presso Rifugio Perugia, accompagnati dalla musica di Dimitri Grechi Espinoza Solo “Oreb”; alle ore 16:30 arrivo a Norcia; alle ore 18:30 in piazza San Benedetto concerto con Orchestrino; alle ore 21 ancora concerto Orchestrino feat. Emma Morton.