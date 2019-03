Jack Nicholson beve Sagrantino e Trebbiano Spoletino a Hollywood e l'Umbria del vino conquista Los Angeles

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Metti una sera a Los Angeles con un locale, il Vino Bistrot, della mitica Hollywood lungo la Sunset Boulevard che fa da sfondo alla presentazione di vini, tra cui Trebbiano Spoletino e Sagrantino di Montefalco. E metti che mentre un cantina umbra li sta presentando entra nel locale un gigante che si chiama Jack Nicholson. Mettici pure che è tutto vero ed è accaduto martedì in terra Usa. A raccontare il dettaglio è uno dei protagonisti dell’insolito, quanto piacevolissimo faccia a faccia con la star dall’atra parte dell’oceano: Valentino Valentini che era in America ha portato i vini della cantina di famiglia, la Bocale. “Eravamo in questo locale sulla Sunset – racconta Valentini – per una serie di presentazioni dedicate e nel corso dlele quali le aziende e i produttori incontrano winebuyer, winelovers, specialisti dell’enogastronomia. Tutto stava procedendo come sempre in maniera lineare ed eravamo in presenza di diversi ospiti che partecipano alle degustazioni. All’improvviso è entrato nel Vino Bistrot Jack Nicholson e s’è seduto ad un tavolo come un normale cliente dell’attività. Sulle prime ho titubato poi, spinto anche dai partecipanti all’evento, mi sono presentato e il grandissimo attore, che è stato gentilissimo, davvero simpatico e molto disponibile, ha partecipato all’evento. Ed ha avuto modo di apprezzare vini umbri come il Trebbiano Spoletino e il Sagrantino di Montefalco che, come lui stesso ha detto, gli sono davvero piaciuti. Poi ha proseguito la serata aggregandosi all’evento di degustazione e siamo stati – conclude – tutti insieme fino alla fine. E’ davvero una persona simpaticissima che riassume la grandezza dell’attore con un altrettanto grande spessore umano”. Un incontro non programmato, quindi, che s’è riassunto in una sorpresa con il grande attore americano che ha potuto provare alcuni vini umbri. E chissà se sulla scorta di quella degustazione Jack Nicholson non possa fare un’altra sorpresa: un viaggio in Umbria per conoscere in diretta le grandi realtà vitivinicole, i loro prodotti d’eccellenza e territori unici, come Montefalco, per vivere un periodo diverso e di grande respiro, nel Cuore Verde d’Italia con tutte le sue bellezze.