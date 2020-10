IX edizione delle Giornate Fai d'Autunno: a Orvieto visite ai costumi del Corteo Storico

La IX edizione delle Giornate Fai d'Autunno si propone per la prima volta in un doppio appuntamento: sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 per visitare in ogni regione d’Italia luoghi solitamente inaccessibili, poco noti o poco valorizzati.

Il Gruppo Fai Orvieto, in collaborazione con il Corteo Storico Orvieto, proporrà, nell'ambito delle Giornate, una visita nell'ex caserma Piave nei locali che ospitano i costumi del corteo che accompagna ogni anno la processione del Corpus Domini. L’ex caserma non è solo il deposito degli abiti, delle armi, delle bandiere, ma anche il cuore pulsante di tutta l’attività messa in campo da quanti lavorano tutto l’anno affinché nell’unico giorno di celebrazione tutto funzioni al meglio. Non solo un percorso attraverso il backstage di una famosa rievocazione storica, ma anche un viaggio nel sapere artigiano e nella appassionata dedizione di una comunità.

"Tesori nascosti: i costumi del Corteo Storico di Orvieto" è il sottotitolo delle Giornate Fai in programma sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle ore 10 alle 17, il sabato fino alle 18. I posti sono limitati quindi è consigliata la prenotazione online sul sito www.giornatefai.it e che è utile consultare il sito per controllare il programma ed eventuali variazioni in caso di condizioni meteo avverse.

L’edizione 2020 delle Giornate Fai d'Autunno è dedicata a Giulia Maria Crespi, fondatrice del FAI scomparsa lo scorso 19 luglio, suggerisce la visita di 1000 luoghi aperti per l’occasione in 400 città di tutta Italia. I visitatori saranno accompagnati anche quest’anno dai ragazzi e ragazze dei Gruppi FAI Giovani che, con la collaborazione delle Delegazioni e degli altri Gruppi di volontari della Fondazione, e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria scenderanno in piazza per “seminare” conoscenza e consapevolezza del patrimonio di storia, arte e natura italiano e accompagneranno il pubblico.

