Giovedì 12 Agosto 2021, 08:36

TERNI «Con Ivo del vaccino abbiamo parlato tante volte. Mi ripeteva che il virus non esisteva e che non era il caso di allarmarsi. Lui del vaccino non voleva saperne. Purtroppo aveva questa linea di pensiero, che in questo caso è andata a ledere il bene comune e purtroppo anche a causare la sua morte». Giacomo Grillo non si dà pace. A Ivo Rosati, morto di covid dopo aver lottato per giorni in un letto d'ospedale, lo lega un'amicizia che dura da cinquant'anni. Giacomo, 63 anni, imprenditore ternano e supermaratoneta che combatte la sclerosi multipla con la tenacia di chi non si arrende, ha la voce rotta dal pianto parlando dell'addio al suo amico di sempre. Un dramma ancor più duro per la famiglia Rosati, che sta ancora combattendo contro covid. In ospedale è ancora ricoverato in condizioni serie il suocero di Ivo mentre altri tre familiari hanno superato il virus senza particolari difficoltà. «Purtroppo sulla necessità del vaccino non sono riuscito a convincerlo» dice Giacomo, che da paziente fragile si è sottoposto a vaccinazione da diversi mesi. Il suo è un appello accorato: «Se vogliamo avere qualche problema in meno dobbiamo vaccinarci, senza se e senza ma» dice. A piangere Ivo Rosati, 72 anni, che per anni ha gestito la storica pizzeria Love Drink di via Rossini, è un'intera città. Difficile incontrare qualcuno che non ricordi le sue pizze servite sempre con il sorriso e la battuta pronta. Ivo, che lascia la moglie Lorena e le figlie Elisa e Giulia, si era ammalato di covid la metà di luglio. Il 23 era giunto in ospedale in condizioni gravi. Era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e nonostante le cure intensive praticate per giorni dal personale sanitario non è riuscito a superare le complicanze della malattia. Giorni terribili per la famiglia ternana, provata anche dal ricovero del suocero di Ivo, che sta ancora combattendo contro il virus. Toccante il ricordo che la figlia Giulia ha affidato ad un post sui social: Purtroppo il Covid ti ha portato via così in fretta, senza poterti più vedere. Era stato anche il tuo compleanno che non abbiamo potuto festeggiare insieme. Ho ancora il tuo regalo chiuso che ti aspetta. Ho sperato ogni giorno fino all'ultimo, ma purtroppo la vita è questa e bisogna accettarla. Ti ricorderemo sempre, ogni giorno. Sono orgogliosa di quello che sei stato e di tutti i sacrifici che hai fatto per la tua famiglia. Ci sei sempre stato per noi e ti ameremo sempre incondizionatamente. Ci mancherai tanto, ma so che volevi solo il nostro bene. Quindi ci faremo tanta forza insieme. Ti amiamo tantissimo papà. Un caro saluto e spero che se esiste qualcosa ora tu sia in un posto migliore e possa essere sempre fiero di noi. La data dei funerali di Ivo Rosati non è stata ancora fissata. Per l'ultimo saluto, a causa delle circostanze del decesso, sarà necessario attendere qualche giorno.