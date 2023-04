Its, funzionano i corsi di Meccatronica e la Regione investe anche 200mila euro in borse di studio

PERUGIA - Nuovi percorsi formativi post diploma, 200 mila euro in borse di studio e la prospettiva di campus con alloggi per gli studenti vicini ai poli didattici: è il biennio 2023-2025 di ITS Umbria Academy. Its Umbria Academy si è confermato, con il corso di Meccatronica, al primo posto nella graduatoria nazionale 2023 stilata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per il prossimo biennio. l'istituto ha ampliato l’offerta dei corsi di studio, soprattutto negli ambiti Information & Communication Technology, Marketing e Amministrazione di impresa, Efficienza Energetica, e Tecnologie operative e digitali per processi industriali continui. Sono stati inoltre confermati e aggiornati con una impronta sempre più tecnologica e digitale, gli indirizzi di Meccatronica e Industria 4.0, Biotecnologie e Sostenibilità ambientale, Agricoltura sostenibile e Smart farming, Promozione del territorio e Gestione imprese turistiche. In particolare, il nuovo percorso in Meccatronica esprimerà specifiche competenze dedicati ai processi industriali continui e coinvolgerà le principali aziende che operano nel territorio ternano. Inoltre, il corso di studio per il settore edilizia, incentrato sul Building information modeling, si arricchirà di contenuti in Grafica digitale e Realtà aumentata, saranno introdotte le borse di studio ed è in programmazione la realizzazione di campus con alloggi per gli studenti nelle vicinanze dei poli di Foligno, Perugia e Terni, dove si trovano anche i laboratori.

«La Giunta regionale crede fortemente negli Its Academy come occasione per consentire alle imprese di trovare quelle competenze che oggi latitano, ma anche per le famiglie di indirizzare i propri figli verso un percorso

formativo che garantisce la quasi certezza dell'occupazione e l'acquisizione di competenze spendibili negli anni che

verranno - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni - gli Its risultano strategici per recuperare il gap accumulato rispetto agli altri Paesi europei sul tema delle nuove competenze, purtroppo a causa di una diffidenza nei confronti della formazione tecnica l'Italia è rimasta spesso troppo indietro, la realtà è che oggi per un giovane scegliere un Its significa intraprendere un percorso di vita con un lavoro stabile e non un percorso di serie b».