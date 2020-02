Ultimo aggiornamento: 16:52

PERUGIA - Questa sera, giovedì 13 febbraio, torna sul grande schermo un capolavoro del cinema italiano che dopo quasi 50 anni dall’uscita appare ancora attualissimo. Al cinema PostModernissimo di via del Carmine è in programma la proiezione di “Sacco e Vanzetti”, versione restaurata dell’opera firmata dacon(inizio alle 21.00). Il film, che è stato premiato al Festival di Cannes 1971 e ha vinto tre Nastri d'Argento nel 1972, mise sotto i riflettori l’iniquo verdetto di condanna a morte contro i due anarchici italiani, accusati di rapina a mano armata ed omicidio, suscitando emozione e rabbia in tutto il mondo. Dopo sette anni di richieste di revisione del giudizio avanzate dai difensori dei due imputati, si arrivò alla definitiva esecuzione. Questo non eliminerà il pesante sospetto che Sacco e Vanzetti siano stati giudicati più per la presunta pericolosità delle loro idee politiche che per il capo d'accusa loro addebitato.L’appuntamento sarà preceduto dalla presentazione del libro "Nero d'inferno”, con l’autore ravennateche incontrerà il pubblico perugino in compagnia di. Un libro che racconta la storia di, altrimenti noto come Mike Boda, un vecchio calzolaio che per tutta la vita ha nascosto un segreto terribile. In America “Boda’s Bomb” è diventato sinonimo di autobomba e proprio in seguito alle “imprese” di Mike Boda è stata scritta la prima legge antiterrorismo del mondo. Eppure nessuno si ricorda di lui, un immigrato arrabbiato che ha firmato una delle pagine meno eroiche ma più significative della lotta contro l’ingiustizia sociale.Mario Buda arriva a Ellis Island nel 1907, partendo dalla Romagna, dove è nato e cresciuto. Alla scuola dell’anarchico Luigi Galleani impara che bisogna dire basta allo sfruttamento, al capitalismo, al razzismo, ad ogni costo. Di giorno lavora in fabbrica, la sera commercia illegalmente whiskey nella New York del proibizionismo. Quando il governo americano approva le prime leggi contro gli immigrati italiani ed europei, iniziando i rimpatri forzati, mentre Sacco e Vanzetti sono arrestati e condannati a morte per un crimine non commesso, Mike Boda orchestra l’attentato più terrificante che l’America avesse mai subito: una bomba a Wall Street, che provocherà 38 morti e 143 feriti. A quel punto Buda scompare nel nulla finché, dopo un’esistenza segnata da menzogne e misteri, torna a Savignano e riprende a fare il lavoro che faceva da ragazzo e che ha sempre fatto: il calzolaio. Come se niente fosse. Portando con sé tutti i suoi segreti.Matteo Cavezzali racconta Buda attraverso le voci di quelli che lo hanno conosciuto e che sembrano parlare, ogni volta, di una persona diversa. Sono gli amici devoti, i parenti traditi, i poliziotti che gli sono stati alle calcagna, i compagni di militanza, gli avversari, le donne che lo hanno amato. Da una storia vera nasce un romanzo che avvita il passato al presente, esce un piccolo uomo che rabbia, sogni e violenza trasformano in un controverso protagonista, un personaggio che esplode come una bomba e poi si perde nei labirinti della Storia. Ingresso unico a 7 Euro, con ridotto 5,50 Euro per i soci e gli abbonati del PostModernissimo.