Sabato 23 Settembre 2023, 08:55

PERUGIA Fratelli d’Italia dell’Umbria sceglie Barton Park e Sala dei Notari per la due giorni de “L’Italia vincente, 1 anno di risultati” sull’attività del governo Meloni. Domani la premier si collegherà il diretta streaming (appuntamento alle 11) proprio con il Barton Park.

«Si tratta- ha spiegato nel presentare l’iniziativa il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco- dell’occasione per fare non solo il punto di un anno di lavori e delle tante cose fatte dal Governo Meloni, ma anche per guardare agli altri quattro affrontando temi strategici: dal welfare alla natalità, passando per il lavoro e la giustizia con il ministro Nordio». Con Prisco, nella sede regionale di Fratelli d’Italia in via Mario Angeloni, anche il senatore Franco Zaffini, il presidente del consiglio regionale Marco Squarta e la capogruppo di palazzo Cesaroni, Eleonora Pace.

Prisco spiega l’operazione dei Centri di permanenza per il rimpatrio: «Ce l’ha chiesto l’Europa anni fa e questo Governo ci sta lavorando. Verranno utilizzate aree demaniali che il ministero dell’Interno sta individuando con le prefetture». Logico guardare anche a quello che succederà da qui a nove mesi e a un anno, cioè elezioni comunali(Perugia in testa) Europe e Regionali. Prisco sottolinea: «Abbiamo una leadership nei numeri, che non è una leadership muscolare. C’è dialogo e confronto con tutto il centrodestra, e i civici, per dare continuità, in Umbria e nelle città dove governiamo, alla nostra linea riformatrice. Abbiamo una classe dirigente di assoluto valore e possiamo metterla a disposizione. Ci sono ancora tante cose da fare con gli alleati. Abbattere la Tesei? Suvvia, non possiamo tagliare il ramo su cui siamo seduti». Anche se il puzzle della Regionali tocca alle segreterie nazionali. Piccola puntura di spillo di Zaffini che chiede un’accelerazione sulla sanità, ma sottolinea il senatore: «La Tesei è la prima candidata possibile».

IL PROGRAMMA

L’inaugurazione che aprirà la porta ai panel di confronto della due giorni ci sarà alle 9,30 al Barton Park domani. Introduzione del coordinatore cittadino di Fdi Riccardo Mencaglia intervengono il sindaco Andrea Romizi, la presidente della Regione, Donatella Tesei, Francesca Traica coordinamento provinciale Fdi Perugia e Paolo Alunni Pistoli del coordinamento provinciale di Fdi di Terni.

Alle 12 confronto su “Welfare e natalità: verso un nuovo patto sociale”. Introduce il presidente del consiglio regionale Marco Squarta. Interventi di Rosita Garzi sociologa e consigliera di Parità della Regione, Letizia Giorgianni, deputata Fdi, del sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia e quello di Norcia, Giuliano Boccanera.

Alle 15 “Lo sport in Costituzione: Il valore dell’attività sportiva per i giovani e non solo”. Introduce Riccardo Ciancabilla presidente regionale di Gioventù Nazionale. Interventi di Roberto Goretti, direttore sportivo della Reggiana, Francesco Felici vice campione mondiale di tennis in carrozzina ed Eros Capecchi ex ciclista professionista. Alle 16 confronto su “Il lavoro, l’energia per fare grande l’Italia”. Introduzione di Alfredo De Sio dell’esecutivo nazionale di Fdi. Intervengono Francesco Zaffini presidente della Commissione lavoro, Affari sociali e Sanità del Senato; Paola Nicastro direttore di Arpal Umbria e Luca Silla docente Luiss Business School, coordinatore Osservatorio regionale export. Alle 17 incontro sul tema “Verso un fisco più giusto: la riforma fiscale del Governo Meloni”. Introduce Eleonora Pace, capogruppo Fdi in consiglio regionale. Interventi di Lucia Albano, sottosegretario al ministero dell’Economia e Finanze, Enrico Guarducci presidente dell’Ordine dei commercialisti di Perugia. Al Barton Park iniziative e intrattenimento anche per i bambini.

Lunedì (ore 17,45 Sala dei Notari) arriva il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Tema dell’incontro “Verso una giustizia giusta: presentazione della riforma della Giustizia”. Modera Michele Nannarone (responsabile dipartimento Giustizia Fdi Umbria). Intervengono Marco Angelini(docente università di Perugia), Daniele Cenci, magistrato di Cassazione e l’avvocato del foro di Perugia, Nicola Di Mario. Alle 17,30 il ministro Nordio farà un sopralluogo all’ex carcere di piazza Partigiani dove nascerà la cittadella giudiziaria.