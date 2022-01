Italia's Got Talent 2022 parte da Narni. Elio, Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi vestono i colori dei terzieri.

NARNI Metti Mara Maionchi, Frank Matano, Elio, Federica Pellegrini e Lodovica Comello. Metti le atmosfere della Rocca Albornoz e i colori dei terzieri narnesi, e l'opening act dell'edizione 2022 di Italia’s got talent è servito. «Ecco la sorpresa - ha rivelato il sindaco Francesco De Rebotti in un post sulla sua pagina social - tenere la bocca chiusa non è stato facile ma ora si può dire che è una bella promozione per il territorio. Grazie a Giuseppe Alcini ed a La Rocca di Narni. La Maionchi, Elio e Matano tra i vessilli dei nostri Terzieri e poi basta....la Pellegrini emozionante...». Nel video, in onda anche su Sky, i cinque cavalieri si sfidano per "il potere de lo botton d’oro" che si conclude con l'arrivo del cavaliere nero a cui «Non je dovete rompe er buzzer».

Fra le comparse, le guardie armate, la castellana, il fabbro per citarne alcuni, ci sono alcuni membri dell’Associazione di promozione sociale ‘ Le lame di Albornoz’ di Narni. In occasione delle riprese, il maestro dell’associazione ha istruito i Vip ai rudimenti della tecnica schermistica.