Terni, scuole per l'infanzia: iscrizioni aperte fino al 28 gennaio

C’è tempo fino al 28 gennaio per iscrivere i bambini alle scuole comunali dell’infanzia, le domande vanno inviate solo per via telematica, al link https//servizidigitali.comune.terni.it

Questi i dati richiesti dal sistema durante la procedura di istanza on line: il reddito totale annuo di tutti i componenti del nucleo familiare, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi; eventuale documentazione attestante disabilità del minore; eventuale documentazione attestante invalidità di familiari conviventi.

A partire dal 10 gennaio, per facilitare le famiglie nella scelta, la direzione Istruzione del comune di Terni ha organizzato degli incontri e una serie di open day, finalizzati a far conoscere strutture, insegnanti, progetti e attività delle scuole dell'Infanzia. Open day:

Centro infanzia Valnerina – Collestatte, via G. Verdi, mercoledì 19/01/2022 dalle 16 alle 18, tel. 0744/62868 o 3334902606

Rataplan - Via Narni, 182 - mercoledì 12/01/2022 dalle 16 alle 18 e martedì 18/01/2022 dalle 14 alle 16, tel.0744/813692

Aula Verde - Via XX Settembre, 55 - giovedì 13/01/2022 dalle 14 alle 16 e mercoledì 19/01/2022 dalle 16 alle 18, tel. 3346357472. Per la visita alle scuole è necessaria la prenotazione ai numeri telefonici indicati ed è richiesto il green pass base. E’ previsto un incontro on line con Danilo Casertano fondatore di Scuole Naturali il 19 gennaio, dalle 18 alle 20, al link Educare Naturalmente – esperienze di outdoor education a Terni

APPROFONDIMENTI SCUOLA E COVID Ipsia Terni, in classe solo la metà degli studenti. Il... CORONAVIRUS Amerino, oggi si torna a scuola. Fuori dal coro solo Narni e...