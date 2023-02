Domenica 5 Febbraio 2023, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 14:11

TERNI Sono sempre i licei ad affascinare studenti e studentesse ternani, i diversi indirizzi conquistano più della metà dei ragazzi che il prossimo anno scolastico frequenterà la prima classe della scuola superiore; il più gettonato è l'indirizzo scientifico seguito poi dagli altri: linguistico classico, scienze umane, artistico. Dati puntuali, percentuali precise non sono ancora state elaborate dai singoli istituti perché le iscrizioni si sono chiuse il 30 gennaio e c'è poi la proroga al sei febbraio per le iscrizioni che saranno inoltrate di persona nelle segreterie delle scuole. Vale a dire che chi non si è ancora iscritto on line potrà farlo andando direttamente nelle segreterie dei singoli istituti. I numeri quindi potrebbero ancora cambiare, spesso bastano poche iscrizioni per far scattare una classe in più.

LA CONFERMA

Grande conferma di quest'anno è la formazione di una prima classe, all'Istituto tecnico tecnologico Allievi Sangallo, nel corso di Costruzione ambiente e territorio, il Cat, l'indirizzo che fino a qualche anno fa si chiamava semplicemente geometri. Per il secondo anno consecutivo si è riformata la prima classe dopo anni di assenza. L'indirizzo Cat è mancato all'appello dal 2017 per sei anni fino a quando, l'anno scorso, è ricomparso. Sempre nella scuola di via Battisti il corso che ha richiamato più studenti è quello di informatica. «E' il top, quello più richiesto ormai da qualche anno», dicono all'Allievi Sangallo. Bene anche le iscrizioni nella sezione di chimica corso che, come il Cat, per anni ha avuto una vita precaria.

L'ANDAMENTO

«I dati vanno ancora analizzati, ma l'andamento è chiaro, siamo molto contenti perché siamo riusciti a mantenere i numeri dello scorso anno», spiega la dirigente dell'Allievi Sangallo, Cinzia Fabrizi.

LA PROROGA

Per avere numeri precisi bisognerà aspettare ancora perché le iscrizioni sono state prolungate fino al sei febbraio. «O meglio, Il Ministero della Pubblica Istruzione ha dato l'opportunità di iscriversi fino al sei febbraio a quelle persone che non lo hanno fatto on line», spiega Fabrizio Canolla preside dell'istituto professionale Sandro Pertini.

Nella scuola di viale Brin fino a ieri si erano iscritti, alla prima classe, novanta studenti. Numero in linea con le iscrizioni dello scorso anno. Il professionale tiene. A richiamare il maggior numero di iscritti la sezione di Meccanica che ha rispolverato la convenzione con Toyota, seguita poi dal corso di Elettronica ed infine da quello di Moda che, come lo scorso anno, richiama un pubblico per la maggior parte femminile.