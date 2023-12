Giovedì 28 Dicembre 2023, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 08:42

TERNI Ha terrorizzato con un'accetta le due cassiere, portando via più banconote possibili prima di dileguarsi in bicicletta inseguito inutilmente da alcuni passanti ed altri negozianti che avevano seguito la scena. La rapina è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 19 ai danni del negozio "Acqua & Sapone" che si trova all'interno del centro commerciale di Borgo Bovio, in via Donatori di Sangue da parte di un bandito solitario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti, ma la paura è stata tanta. Un uomo con il volto nascosto da un passamontagna, ha raggiunto in sella ad una bici il negozio poi è entrato e, brandendo un'accetta di piccole dimensione, gridando, si è avvicinato subito alle casse minacciando le due uniche dipendenti presenti, arraffando tutte le banconote contenute per poi darsi alla fuga. In evidente stato confusionale, mentre correva per riprendere la bici lasciata appoggiata al muro, ha perso anche delle banconote, poi è corso verso la stazione ferroviaria ed il bottino complessivo è stato di poco più di cinquecento euro in contanti. La bici l'ha lasciata poco distante dall'esercizio commerciale, dove ha lanciato vicino ad un'aiuola anche l'accetta.La scena è stata vista da alcuni passanti e da altri negoziati che hanno cercato di raggiungere il malvivente senza successo. Sul posto si sono subito portati gli agenti della squadra Volante, della polizia Scientifica e della squadra Mobile della questura per che hanno avviato le indagini partendo dalla bicicletta e dall'arma ritrovata a terra. Ascoltate anche le due cassiere che hanno parlato di una persona molto alta e quasi sicuramente di nazionalità italiana. Hanno ripercorso quanto accaduto con quell'uomo che è entrato e si è diretto verso di loro minacciandole con l'arma bianca impugnata, si è subito diretto verso le due casse per prendere più soldi possibili, ma era evidente che era in stato alterato.Inoltre sono stati eseguiti i primi rilievi sul posto da parte della Scientifica e al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nell'area che hanno immortalato tutta la scena.