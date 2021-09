Lunedì 6 Settembre 2021, 09:09

Irriducibili ma rimasti senza stipendio. Sono un medico dell'Uls 2 e 3 infermieri di altri ospedali che malgrado la sollecitazione dell'Azienda di via Bramante di vaccinarsi hanno risposto picche a dieci giorni dall'invio della raccomandata. Immediato è stato il congelamento dello stipendio come previsto dalla legge nazionale. Ma non è ancora finita. Nel mirino ci sono 100 sanitari, pure in questo caso riguarda medici, ma anche infermieri, pediatri e oss. Tra meno di una settimana scatterà anche per loro l'obbligo di presentare una giustificazione sul ritardo della vaccinazione. Dovranno spiegare all'Usl la stato della loro posizione altrimenti rimarranno senza stipendio. Si stima che saranno almeno un ventina i sanitari che potranno dimostrare il perché della non vaccinazione, tra di loro ci sono le donne in gravidanza o persone che non hanno potuto vaccinarsi perché portatrici di altre malattie gravi. Anche quest'ultimi, comunque, dovranno spiegare il tutto per mezzo della certificazione medica.

Dall'inizio dei controlli per scovare i no vax sono passati al vaglio dell'Usl 1.700 persone. Di questa prima scrematura tantissimi sono stati in grado di dimostrare o che avevano fatto la prima dose del vaccino o che erano andati in pensione, quindi non perseguirli, altri, invece, hanno addirittura ignorato la raccomandata aspettando una seconda lettera. Dall'ufficio amministrativo di via Bramante proprio venerdì scorso sono state spedite 100 raccomandate, in contemporanea anche con l'invio tramite Pec ed hanno interessato tutti i lavoratori dell'intero comprensorio della Usl 2 che, ricordiamolo, si estende fino a Foligno e comprende oltre che Spoleto e la Valnerina pure gli ospedali di Terni, Narni e Amelia, dove vengono segnalati anche dei medici no vax.

Tra dieci giorni si potrà conoscere il numero esatto degli irriducibili e coloro che si saranno ricreduti a fare il vaccino, altrimenti la lista dei disobbedienti si allungherà, con il rischio di rimanere senza stipendio, arrivando fino alla radiazione da parte del proprio ordine professionale, l'unico a poter decretare l'espulsione del sanitario. Si stima, secondo i calcoli dell'Usl 2, che alla fine del conteggio potrebbero essere una ventina, tra medici ospedalieri, di distretto, pediatri, psicologi, oss ed altre figure sanitarie ad essere messi fuori dallo stipendio. I no vax hanno anche deciso di ricorrere al Tribunale regionale. Una decina di persone si sono rivolte all'avvocato per la difesa della loro causa. Comunque andrà, per ora non risponderanno alla raccomandata dell'Usl e per loro, tra dieci giorni scatterà il blocco dello stipendio, anche se è in piedi un'azione legale . il direttore amministrativo dell'Usl Piero Carsili conferma: «L'Azienda è autorizzata per legge ad inviare le lettere. Sempre noi, poi invieremo alla dirigenza di altre strutture l'elenco degli operatori sanitari non in regola. Qui finisce il compito dell'Usl. Saranno poi le rispettive aziende sanitarie a spulciare nell'elenco dei nominativi inviato, riconoscere i propri dipendenti ed, eventualmente, inviarli i loro nomi ai rispettivi ordini professionali».

Umberto Giangiuli

