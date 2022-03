Ironia di Bandecchi sui biglietti a 2 euro per lo stadio: "Solo 40. Tutti gli altri lavorano e se non vengono vuol dire che il calcio non interessa"

Un video sul suo profilo Instagram che suona tanto di ironico, quello diffuso dal presidente della Ternana Stefano Bandecchi. Il numero uno rossoverde, in settimana, ha lanciato l'iniziativa "Operazione 2 euro", per permettere a chi non ha lavoro di acquistare il biglietto della partita pagando solo 2 euro. Ma di questi biglietti, come prima volta, ne sono stati venduti pochi. "Una quarantina - dice Bandecchi nel suo video - ed è una buona notizia perché vuol dire che tutti gli altri, a Terni, fortunatamente per loro, lavorano. E allora, se questi non vengono all stadio, vuol dire semplicemente che non vogliono venirci". Poi, lancia una domanda provocatoria: "Anche se siamo rimasti un gruppo ristretto, volevo dirvi questa cosa. Così, svisceriamo un concetto, sul motivo per il quale a Terni il, calcio, non interessi a nessuno. Forse perché la Ternana è in serie B? O, forse, la preferite in serie C? Non lo so. Diciamo che sono tutte quelle chiacchiere che fino ad oggi avevamo portato avanti. Quaranta? Meno male! Tutti lavorano!“. L'"Operazione 2 euro", lanciata dallo stesso Bandecchi per la prima volta in occasione di Ternana-Alessandria, valevole per la 31' giornata del campionato di serie B, permette a chi è disoccupato di acquistare il tagliando a quella cifra agevolata, andando in una delle biglietterie esterne di prevendita o ai botteghini dello stadio munito del documento "C2 storico", rilasciato dal Centro per l'impiego.

