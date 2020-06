Tumulate a Milano le spoglie di Enzo Baldoni, il giornalista umbro ucciso in Iraq

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - Le spoglie di Enzo Baldoni, giornalista freelance, pubblicitario e docente dicomunicazione rapito e poi ucciso in Iraq nel 2004, sono state tumulate al Cimitero Monumentale di Milano alla presenza della famiglia e degli amici. I suoi resti erano stati riportati in Italia nel 2010 e sepolti a Preci, in provincia di Perugia, di dove Baldoni era originario.In rappresentanza dell'amministrazione comunale milanese c'era il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè. «Enzo Baldoni - ha commentato in una nota Bertolè - è stato un uomo di pace che credeva fortemente nel giornalismo libero e di inchiesta come strumento fondamentale per promuovere libertà e democrazia. Per i milanesi oggi Baldoni è una stella luminosa che infonde coraggio e determinazione nel poter cambiare le cose, come lui fece in prima persona raccontando la guerra e denunciando le tragedie che da essa derivano. Milano oggi fa un altro passo per onorare un uomo che ha dato così tanto a tutti noi».