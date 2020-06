ioleggodacasa, ecco il caffè letterario online per parlare di egoismo e solidarietà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI In fase due anche le attività extrascolastiche sono approdate in rete, per permettere agli studenti di perdere quante meno attività possibile. Giovedì 4 giugno, a partire dalle ore 10.30 si potrà accedere online al caffè letterario «#ioleggodacasa», durante il quale saranno affrontati i temi dell’egoismo e della solidarietà nel mondo della letteratura, in quello dei fumetti e nel cinema. Il caffè letterario è il proseguimento di un’iniziativa del Campus Da Vinci di Umbertide, un laboratorio per la didattica innovativa e la formazione dei docenti unico in Umbria. L’incontro precedente, tenutosi in presenza prima della situazione di emergenza da Coronavirus, aveva affrontato proprio il tema delle pandemie nella letteratura, nel cinema e nei fumetti; stavolta il Liceo Classico Tacito di Terni, tramite la professoressa Lauretta Storani, si è accordato con Umbertide per prendere parte all’iniziativa e per dargli un nuovo seguito, grazie ai nuovi partecipanti. L’incontro infatti, è aperto sia ai docenti sia agli studenti, e si svilupperà tra ascolto, lettura e dialogo, partendo da brani di libri o da spunti cinematografici per poi approdare alla discussione. Interverranno alcuni insegnanti del Campus Da Vinci, tra cui Annamaria Boldrini, e tre docenti del Classico, Giovanna Scuderi, Serena Spreca e Fausto Dominici, ma il centro dell’iniziativa saranno gli interventi estemporanei frutto del dibattito. Il tema è stato scelto su suggerimento di una studentessa che aveva partecipato al precedente incontro, e rappresenterà un’occasione di confronto e di riflessione sugli eventi di questi mesi, nonché una miniera di consigli di lettura, scolastici.. e non. Il caffè letterario è aperto a tutti, e vi si potrà accedere tramite il link https://bit.ly/2XkyClr