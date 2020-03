Investito davanti allo stadio: Perugia, 78enne muore a Ponte San Giovanni

PERUGIA - Investito e morto sul colpo, nonostante un medico si sia precipitato a salvarlo. Dramma nel tardo pomeriggio di lunedì, a Ponte San Giovanni: un uomo di 78 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto.



Immediato è scattato il soccorso. Un medico, che si trovava nelle immediate vicinanze, ha subito soccorso la vittima in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l'anziano non c'è stato nulla da fare: tutti i tentativi di rianimarlo si sono infatti rivelati inutili e non c'è stato altro da fare che constatarne la morte.



Sul posto anche gli agenti della polizia municipale, al lavoro per ricostruire l'incidente nel dettaglio. © RIPRODUZIONE RISERVATA