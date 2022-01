Domenica 30 Gennaio 2022, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 10:27

«Agli avvocati che non sono nostri assistiti suggerisco di rivolgersi ciascuno al proprio medico di medicina generale. E di non portare i loro clienti allo scontro con noi, perché il rapporto di fiducia medico - assistito non passa da uno studio legale». Simonetta Centurione, segretario provinciale del sindacato di categoria (Fimmg) non le manda a dire. Rispedisce tutte le minacce al mittente e non trema di fronte alle lettere inviate da studi legali prestigiosi.

Già, perché da qualche settimana i No vax avanzano pretese di esonero. Per Giacomo Giovannelli, segretario dell'Ordine dei medici: «Ciò che sta succedendo è avvilente». «Non ci siamo mai fermati e qualcuno di noi è morto» ricorda Francesca Pagnanini. «Mancavano le protezioni individuali, ve lo ricordate? Per noi era come andare in giro nudi e scalzi. Ma abbiamo fatto anche questo». «La pandemia è ricaduta in gran parte sulle nostre spalle - riprende il discorso Simonetta Centurione e anche se ne sentivamo tutto il peso siamo andati avanti lo stesso. Non c'è stato Natale per noi. Non ci sono state pause. E ci offende l'atteggiamento aggressivo di certi pazienti». Che si manifesta, guarda caso, a ridosso dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per gli over 50 e per alcune categoria professionali (dal primo febbraio). A che serve l'avvocato? «A mettere in difficoltà il medico di base» risponde Giovannelli. «Ma invano» - chiarisce. «Anzitutto le certificazioni per l' esenzione dalla vaccinazione anti SarsCov2 possono essere redatte solamente da medici vaccinatori e su piattaforma informatica prevista dalla Regione Umbria». E qui casca l'asino. Chi sono i medici vaccinatori nessuno lo sa: «Non c'è un elenco. E se c'è non c'è stato fornito dalla Regione Umbria».

Qualcuno ripiega sulla certificazione di avvenuta guarigione inviando la foto di un test fai da te al proprio medico tramite whatsapp. Anzi due. Uno positivo l'altro negativo. Come se bastasse. «Non c'è niente da ridere», richiama al senso di responsabilità la Centurione. C'è amarezza nelle parole dei rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale della provincia di Terni che ieri si sono presentati uniti: «E chiaro che le intimidazioni sono strumentali. Che l'obiettivo è ottenere l'esonero dall'obbligo vaccinale».

In ballo non ci sono solo le sanzioni una tantum ma anche il posto di lavoro, per chi ce l'ha. Sotto la lente d'ingrandimento dell'Ordine anche il comportamento di alcuni medici. «Sbagliano quelli di noi che rilasciano certificazioni tanto facilmente - segnala Alessandra Crescenzi e nel nostro territorio (Narni e Amelia, ndr) ne sono state fatte fin troppe».

Se gli avvocati minacciano cause ai medici di famiglia, l'Ordine professionale guarda a chi non si è ancora vaccinato. «Dal 15 dicembre l'Ordine, mero esecutore della legge spiega la vice presidente Lorella Fioriti - ha il compito di vigilare sullo stato vaccinale dei propri iscritti. Tra gli irregolari, una ventina, non ci sono ospedalieri né pediatri di libera scelta. Alcuni sono stati sospesi dal servizio in attesa di acquisire la documentazione relativa alla loro esenzione, che valuteremo nell'ottica di un reintegro».