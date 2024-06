Domenica 9 Giugno 2024, 07:15

PERUGIA - Si comincia. Il conto alla rovescia è finito: gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup sono pronti a partire. Ieri sera è stato sorteggiato il tabellone principale del torneo Atp Challenger 125, organizzato da Mef Tennis Events sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia, che prenderà il via oggi. C’è tanta Italia nel tabellone cadetto e nel main draw, dove Luciano Darderi guida la truppa degli undici azzurri. Il tennista italo-argentino, che ha ricevuto un invito dalla Federtennis, affronterà in un derby a tinte azzurre un’altra wild card: Federico Cinà. Attesa per l’affascinante sfida tra Borna Coric e Giulio Zeppieri e per l’esordio di Fabio Fognini al debutto con Enrico Dalla Valle. Il campione di casa, Francesco Passaro, è l’uomo più atteso: «Arrivo con tanta consapevolezza e tanta fiducia in più rispetto agli scorsi anni. È stato un mese intenso e ricco di emozioni». A due giorni dall’inizio del main draw, il tennista perugino suona la carica dopo il titolo conquistato nel Challenger di Torino: «Sarebbe bellissimo trionfare nella mia città». A Perugia il numero 134 del mondo non si è mai spinto oltre il secondo turno. Far bene stavolta vorrebbe dire avvicinare la top 100: «Quest’anno mi sento più maturo sia a livello mentale che a livello di colpi. Qui la palla viaggia molto e salta tanto. Sono caratteristiche che si adattano al mio gioco. Gli anni passati non era semplice gestire la pressione e la voglia di far bene. Spero che ci sia tanta gente a seguirmi».

Il tabellone: accanto la supersfida Darderi Cina, il numero due del seeding del seeding Laslo Djere affronterà all’esordio Dimitar Kuzmanov, mentre il numero 3 del tabellone Borna Coric troverà Zeppieri. Sorteggiato anche il tabellone di qualificazione con la testa di serie numero 1 Samuel Vincent Ruggeri impegnato al primo turno contro l’ex Top 10 Pablo Carreno Busta. Le wild card Federico Bondioli, Pietro Genovese e Pietro Lavoratori affronteranno rispettivamente Giovanni Fonio, Alessandro Giannessi e Riccardo Bonadio.