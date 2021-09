Insospettabile vecchietto di 80 anni tenta di truffare un compro-oro

Mercoledì 8 Settembre 2021, 14:43

TERNI L’incredibile vicenda vede protagonista un arzillo signore toscano, il quale cerca di farsi pagare una catenina di metallo come se fosse oro, ma la commessa addetta al negozio, insospettita dal materiale posto in visione, ha tergiversato e nel frattempo ha avvisato la Polizia di Stato. Gli operatori della Squadra Amministrativa della Questura, una volta giunti sul posto, hanno rintracciato l’autore della truffa che si stava allontanando correndo; singolare che il vecchietto, una sorta di Arsenio Lupin “in pensione”, elegante, dal dialetto “simpaticamente” toscano, dall’eloquio fluente e dai modi affabili, avesse già truffato per almeno quattro volte lo stesso esercizio, disponendo di oggetti di ottima fattura e tali da apparire effettivamente d’oro anche ad un primo esame con i reagenti di cui dispongono i negozi di compro oro. Ma vi è di più: il nostro Arsenio Lupin, che la Divisione P.A.S.I. è riuscita a smascherare, grazie anche alla destrezza della titolare, che con uno stratagemma è riuscito a distrarlo, compiacendosi per l’eleganza, così riuscendo ad avvertire la Polizia di Stato, era ieri “in trasferta”, dato che risulta dedito a commettere truffe di questo tipo in ogni dove tra cui: Arezzo, Torino, Padova, La Spezia, Mantova. Perugia, Livorno e Parma. Se fosse riuscito nell’intento avrebbe truffato per un valore di circa 300,00 euro. La vicenda giudiziaria si è conclusa con la denuncia a piede libero dell’anziano “Arsenio Lupin”. Dopo la denuncia della Divisione Amministrativa, la Divisione Anticrimine ha provveduto ad emettere un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Terni per tre anni, a firma del Questore Bruno Failla.