TERNI Le famigerate polveri sottili sono in aumento, ma non scatta il blocco del traffico, come previsto nell’ordinanza sindacale che entra in vigore ogni primo novembre. Nessun effetto miracoloso, piuttosto è il Covid-19 che quest’anno ha spazzato via le Pm10, ovviamente in senso metaforico. «Altre limitazioni ora non servono», dice l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati riferendosi alle disposizioni anti contagio imposte sia dal Governo che dalla Regione.

IL DUBBIO

Ma rispetto alla necessità di limitare gli spostamenti, per contenere il diffondersi del virus, il blocco del traffico non sarebbe stato un ulteriore deterrente per invitare le famiglie a restare in casa? «Con lo smart working e la didattica a distanza - risponde l’assessora Salvati - il traffico si riduce da solo». Una riduzione, quella del traffico, che per il momento non sta producendo risultati incoraggianti per la curva delle Pm10, le polveri sottili dannose per la salute umana. Sarà per questo che l’assessora Salvati lascia aperta comunque una porta, rispetto alla possibilità di intervenire in un secondo momento. «Altre limitazioni non ci saranno se non più avanti e di tipo assolutamente blando», aggiunge l’assessore Salvati.

IL NUOVO FRONTE

Da sempre un fronte caldo, la battaglia a Terni contro lo smog, dunque, può ora passare in secondo piano. Le forze sono tutte concentrate a spazzare via il Covid-19. «Di fronte ad una situazione che mai avrei immaginato di vivere è mio dovere posticipare ogni decisione che provocherebbe ulteriori disagi a una comunità già così provata», prosegue Salvati. «L’incentivazione all’uso del trasporto pubblico è di fatto contraria a quelle che sono le precauzioni necessarie per ridurre i contagi da Covid», aggiunge Salvati. Una scelta, quello di non attuare il blocco del traffico per contenere le polveri sottili, sofferta da parte dell’assessora Salvati. «Chi mi conosce sa benissimo quanto i temi ambientali possano essere a me cari e quanto mi sta a cuore lavorare affinché le condizioni ambientali di Terni possano un po migliorare anche grazie al mio contributo. I miei studi sono stati tutti incentrati su questi aspetti, questi temi hanno caratterizzato tutta la mia carriera professionale», conclude l’assessora Salvati, che è ingegnere ambientale all’Arpa di Terni in aspettativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA