Inps versa le pensioni in anticipo: ecco le date per aprile, maggio e giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Per i mesi di aprile, maggio, giugno, il pagamento delle pensioni sarà anticipato: è la comunicazione dell’Inps conseguenza di un’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili verranno distribuiti nell’arco di più giornate, per garantire la sicurezza negli uffici postali nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19.La suddivisione delle persone avverrà in base all’iniziale del cognome: il 26 marzo inizia il pagamento della mensilità di aprile con la A e la B, il 27 si prosegue con C e D, il 28 il pagamento interesserà i cognomi che vanno dalla E alla K, il 30 marzo, invece, quelli che vanno dalla L alla O; le persone il cui cognome inizia per P, Q o R riceveranno le pensioni il 31 marzo, mentre mercoledì 1 aprile si concluderà con i cognomi dalla S alla Z.