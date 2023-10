Innovazione e ricerca, la Regione mette sul tavolo altri fondi per sostenere le imprese

PERUGIA - Sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale regionale quattro bandi della manovra Remix, lanciata ad agosto dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, e dall'assessore allo Sviluppo economico, Michele Fioroni.

Le imprese potranno accedere ad una serie di contributi differenti per realizzare progettualità in tutti i filoni maggiormente strategici per la loro crescita dimensionale: ricerca, innovazione, investimenti 4.0 e l'export, con interventi che interessano sia le imprese più strutturate che le realtà piccole.

«Rispettiamo l'impegno assunti con le imprese - spiega l'assessore Fioroni - avevamo promesso una grande manovra a favore degli investimenti più strategici entro l'ultimo semestre del 2023 e abbiamo rispettato il nostro impegno. Dopo lo Smart attack, con cui nel 2021 abbiamo dato uno stimolo fondamentale agli investimenti,

moltissime imprese ci hanno chiesto di continuare in questa direzione».

«Il voucher innovazione - ha spiegato Fioroni - è una delle grandi novità della manovra Remix. Una misura importante, dedicata esclusivamente a micro e piccole imprese, che avranno l'opportunità di vedere finanziate al 50% quelle consulenze altamente specializzate che possono permettere loro di innovare i propri prodotti e processi e rimanere così competitive in mercati sempre più dinamici e orientati al cambiamento».



I bandi pubblicati verranno tutti gestiti da Sviluppumbria: «Inizia un'altra importante attività per la nostra Società -spiega l'amministratore unico, Michela Sciurpa - abbiamo acquisito un ruolo centrale nell'implementazione delle politiche regionali a favore delle imprese. Quello che mi preme sottolineare è che l'amministrazione ci ha dato un mandato molto chiaro: essere concretamente al fianco delle imprese. In questi mesi, prima dell'apertura delle piattaforme per presentare le domande, faremo quindi un lavoro incessante di diffusione delle misure e assistenza, per garantire a ciascuna impresa che voglia crescere di poter cogliere questa importante occasione di sviluppo».



Nel dettaglio dei bandi, sono quattro le misure pubblicate nel Bur rispetto ai sette avvisi che complessivamente compongono la manovra. Il Bando ricerca è un bando dedicato sia a pmi che a grandi imprese che realizzino progetti di ricerca industriale e forma sperimentale. La novità rispetto al passato è che le grandi imprese potranno realizzare esclusivamente progetti in forma aggregata, in cui un'impresa non può superare da sola il 70% delle

spese dell'intero progetto. I progetti ammissibili saranno progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con maturità tecnologica elevate che riescano, quindi, a raggiungere il mercato in tempi brevi. Inoltre, le specifiche attività di ricerca industriale possono raggiungere una percentuale massima del 30-35% sull'intero progetto. Per quanto riguarda, invece, le spese ammissibili, vi rientrano quelle per il personale impiegato nel progetto, il costo delle attrezzature e i servizi di consulenze, e i progetti potranno andare da un minimo di 120mila euro a un massimo di un milione e mezzo di euro, nel caso di imprese singole, e da un minimo di 400mila euro a un massimo di 2 milioni per le imprese aggregate.

I progetti verranno selezionati con procedura a graduatoria che terrà conto di: sostenibilità finanziaria e finanziaria dell'impresa, occupazione di personale altamente qualificato, collaborazione con organismi di ricerca, sostenibilità ambientale. Rispetto alle premialità, oltre a quella garantita per le imprese a prevalenza femminile e per le imprese in aree di crisi, compare per la prima volta la premialità riferita a progetti nell'ambito dei biomateriali e nanomateriali e a progetti che abbiano le caratteristiche per ottenere un brevetto. Al bando sono destinati 5 milioni di euro, che potranno essere elevati successivamente e sarà possibile iniziare a precompilare la domanda dal 6 novembre 2023 per poi inviarla entro gennaio 2024.

Per la prima volta le micro e piccole imprese operanti nei settori della strategia di specializzazione intelligente della regione, potranno beneficiare anche di un voucher per servizi di consulenza orientati a supportare l'innovazione di prodotto e processo.