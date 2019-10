© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Ecco il testo del comunicato scritto dagli avvocati Stefano Tentori Montalto e Andrea Pierozzi impegnati nella difesa degli ultrà appartenenti al gruppo Ingrifati indagati dalla Procura di Perugia in seguito all’assalto al pullman della squadra avvenuto il 21 ottobre 2017.«I nostri assistiti, conosciuti per appartenere a un gruppo ultrà che storicamente non ha mai intrattenuto con le varie società che hanno gestito il Perugia Calcio rapporti che vadano oltre il semplice dialogo per il bene comune della squadra, ritengono che il contenuto delle intercettazioni riportato negli articoli di giornale sia stato, in realtà, totalmente frainteso e quindi stravolto. In particolare - è scritto nella nota dei legali - dalla lettura 'integrale' degli atti contenuti nel fascicolo del pm di cui è stata possibile alla difesa solo ora la lettura con la loro discovery a seguito della notifica dell'avviso conclusione delle indagini ex art. 415 bis del Codice di procedura penale, emerge infatti in modo evidente la ferma opposizione da parte degli appartenenti al gruppo Ingrifati a qualunque colloquio o altro tipo di contatto con il presidente Santopadre, con il quale di conseguenza non può esserci stato alcun accordo né per contestare la squadra né per altre finalità. Tale circostanza, del resto, risulta confermata in questi giorni dallo stesso legale del Perugia Calcio». Prosegue il comunicato: «E' poi improprio, oltre che fuorviante, attribuire la responsabilità dell'aggressione agli esponenti di spicco dei gruppi organizzati dal momento che nessuna responsabilità in tal senso risulta dall'addebito provvisoriamente contestato dal pm, che prevede esclusivamente la violazione del Daspo per la semplice presenza nei pressi dello stadio Renato Curi al momento del rientro da La Spezia del pullman con i calciatori della squadra del Perugia Calcio. Da ultimo - concludono Tentori Montalto e Pierozzi - rileviamo come anche la vigenza di un divieto ad essere presenti in quella particolare circostanza sia comunque suscettibile di diversa valutazione rispetto all'ipotesi investigativa, dovendo interpretarsi il Daspo in senso letterale e prevedendo quest'ultimo non un divieto permanente ma un divieto legato al concomitante svolgimento di manifestazioni sportive vietate, nella circostanza invece conclusesi da tempo».