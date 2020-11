TERNI Simone Monotti è il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Terni dal 2017, oltre ad essere stato il primo Presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell’Umbria. Ha 43 anni e le idee chiare su come affrontare l’onda lunga della pandemia che ha travolto anche la sua categoria.

Onde ancora altissime, come Ordine come vi state muovendo per affrontare le mille difficoltà del momento?: «Quella che stiamo vivendo è senza dubbio una delle più complesse e drammatiche condizioni degli ultimi decenni, sia per l’intensità del fenomeno, considerando tutte le ripercussioni dirette ed indirette, sia perché si inserisce in un momento storico già di per sé non semplice dal punto di vista economico. Ad ogni modo non è questo il momento di mettere in campo contrapposizioni o graduatorie tra chi sia più o meno in difficoltà. Al contrario, è necessario fare squadra, mettendo a sistema potenzialità ed energie preziose».

La vostra attività è stata messa a dura prova dalle continue ordinanze restrittive del Governo e della Regione ormai dal marzo scorso. Come avete risposto e quali sono state le difficoltà?

«Gli ingegneri liberi professionisti, come altre categorie, non hanno mai cessato la loro attività, perché il loro settore è stato, anche nel periodo di massimo lockdown, considerato strategico, evitandone quindi la sospensione. Stesso discorso vale naturalmente per l’Ordine degli Ingegneri, che da ente pubblico quale è, non ha mai interrotto la sua azione. Analogamente gli ingegneri dipendenti di enti pubblici ed industrie hanno proseguito con costanza il loro operato sia in sede che in modalità smart-working, cosi come i colleghi impegnati nel mondo della docenza. Chiaramente per chi come i lavoratori autonomi si è trovato ad operare in un contesto di chiusura generalizzata così complesso, la vita è tutt’altro che semplice. Ritardi nei pagamenti, difficoltà nel portare a termine gli incarichi già ottenuti e nel ricercarne di nuovi, sono soltanto la punta di un iceberg che nasconde in profondità problematiche più complesse come quelle legate agli inevitabili e comprensibili rallentamenti nella macchina burocratica autorizzativa o consultativa delle istanze».

Il vostro contributo alla lotta alla lotta alla pandemia c’è stato?

«Non è certo il momento di scoraggiarsi. Come ingegneri sia professionisti liberi che dipendenti stiamo dando un grande contributo, spesso lontano dai riflettori. I colleghi delle industrie hanno operato senza sosta, ed ancora oggi immettono nel mercato continue innovazioni tecnologiche utili per fronteggiare la pandemia. Nelle strutture sanitarie i colleghi degli uffici tecnici lavorano in sinergia con il personale sanitario sia in ambito bio-ingegneristico sia per l’ottimizzazione logistica di nuovi reparti stabili o d’emergenza. In questo contesto i liberi professionisti, come sempre senza alcuna certezza sui tempi di retribuzione, operano senza sosta in cantieri infrastrutturali, industriali ed edili. Senza mai tirarci indietro siamo pronti a continuare a dare il nostro contributo».

