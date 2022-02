Infortunio all'Ast: In sala operatoria un operaio di 51 anni col braccio incastrato nel nastro trasportatore

TERNI - E' in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico un operaio ternano di 51 anni è rimasto vittima un infortunio all'interno dell'acciaieria.

Per cause in corso di accertamento il braccio sinistro dell'uomo è rimasto incastrato in un nastro trasportatore. L'infortunio si è verificato mercoledì 23 febbraio, alle 12 e 30. Soccorso e trasportato all'ospedale di Terni l'operaio è stato ricoverato per un trauma da schiacciamento e una frattura.

Le sue condizioni sono gravi in quanto le lesioni avrebbero comportato problemi circolatori. In queste ore l'operaio viene sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.