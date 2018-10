© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nei primi giorni di novembre inizierà la campagna di vaccinazione 2018-19 della Usl Umbria 1 e come ogni anno il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ricorda che il vaccino contro l'influenza è il mezzo disponibile più efficace per prevenire l'influenza e ridurre le complicanze, è assolutamente sicuro ed è gratuito per gli over 65 e per le categorie a rischio. La vaccinazione è altamente raccomandata tutte le persone che abbiamo superato i 65 anni, nei soggetti con patologie a rischio di tutte le età (cardiopatie e broncopatie croniche, diabete, linfomi e neoplasie, condizioni di immunodeficienza, epatopatie e nefropatie croniche), nei contatti familiari di persone ad alto rischio, nelle donne nel 2°-3° trimestre di gravidanza, nei lavoratori addetti a servizi essenziali di pubblico interesse (personale sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco, personale della scuola) nei veterinari e allevatori e per la prima volta anche nei donatori di sangue, come indicato dalla circolare ministeriale. Per essere vaccinati, basta un'unica dose di vaccino ed è bisogna presentarsi direttamente dal proprio Medico di Medicina Generale.“Quest'anno - spiega Massimo Gigli, Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della USL Umbria 1 - si prevede che l'influenza, colpirà almeno 5 milioni di persone in Italia di cui circa 100mila in Umbria.