Infiorate del Palio della Palombella di Orvieto. E' di Matilde Ferrara del Liceo Artistico il bozzetto migliore

"Quanto tempo resta all'umanità - si legge nella descrizione allegata E' di Matilde Ferrara della 3D del Liceo Artistico di Orvieto, il miglior bozzetto preparato per le infiorate del Palio della Palombella di Orvieto.- per agire prima che i conflitti di guerra e il cambiamento climatico che stiamo vivendo diventino irreversibili. L'umanità ha il potere di aggiungere tempo ma solo lavorando collettivamente per il bene Comune". A sceglierlo ieri, venerdì 26 maggio, il vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi, monsignor Gualtiero Sigismondi e il Comitato Cittadino dei Quartieri di Orvieto.

Il tema dell'edizione 2023 delle Infiorate di "Orvieto in Fiore" che saranno realizzate sui bozzetti presentati dagli studenti era "Attualità di Luca Signorelli negli affreschi del Duomo di Orvieto: veri o falsi profeti", scelto dal vescovo.

«Un grande applauso va a tutti i ragazzi del Liceo Artistico che hanno realizzato gli altri nove disegni che ispireranno le infiorate che saranno esposte nel fine settimana nelle chiese della città - ha detto la sindaca Roberta Tardani al termine della premiazione in comune - Tommaso Taddei, Matilde Montella, Maria Soare, Sofia Ciampani, Filippo Sciarra, Anisley Marabottini, Francesca Chioccia, Arianna Esposito e Maia Bellucci. Di ogni lavoro ho apprezzato il messaggio e il significato profondo esaltati non solo dalla scelta dei soggetti ma anche dalla scelta di ogni singolo colore. Ora non vediamo di vedere questi disegni prendere vita nelle infiorate dei gruppi dei nostri quartieri, esempio di creatività e senso di comunità».