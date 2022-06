Infiorate di Spello: «Mai così piacevoli e sicure»

SPELLO - Dai parcheggi prenotabili online alle modifiche della viabilità, il piano di sicurezza con cui le artistiche Infiorate del Corpus Domini torneranno a colorare le vie e le piazze del centro storico di Spello è ormai messo a punto e la città è pronta ad accogliere i visitatori e i turisti che arriveranno nel weekend del 18 e 19 giugno. Il format dell’evento resta invariato rispetto al passato, con tante iniziative collaterali che faranno da cornice al lavoro certosino dei gruppi infioratori e al concorso: mostre di bonsai e di fotografia, mostra mercato di florovivaismo e artigianato, che quest’anno si sposta nei pressi della Villa dei Mosaici area Sant’Anna, visite guidate notturne, abbellimenti floreali realizzati per il concorso “Finestre, balconi e vicoli fioriti” promosso dalla Pro loco, cui si aggiungono la mostra permanente dei bozzetti al museo delle infiorate e i ristoranti e gli esercizi commerciali aperti tutta la notte. “Finalmente gli infioratori tornano ad infiorare la città di Spello – ha detto il sindaco Moreno Landrini - e si preparano con rinnovata partecipazione a celebrare il Corpus Domini”. “Per tornare a colorare Spello delle sue splendide infiorate è stato necessario lavorare tutti insieme al piano di sicurezza per migliorare l’evento sul piano organizzativo”, lo ha sottolineato il presidente dell’associazione Le Infiorate di Spello Giuliano Torti . “Abbiamo già alcune prenotazioni– ha spiegato Guglielmo Sorci, vicesindaco con delega ai grandi eventi – da parte di turisti e visitatori che potranno realizzare un quadro floreale, sotto la guida di esperti infioratori, provando le emozioni che si accompagnano alle varie fasi di preparazione e realizzazione delle infiorate. Ci sarà anche un’infiorata dedicata ai bambini, vista la grande presenza registrata nelle passate edizioni”. I fiori uniti all’arte sono l’elemento distintivo di Spello. “Il binomio infiorate e allestimenti floreali della città – ha sottolineato Fabrizio De Santis, presidente della Pro loco di Spello - è un modello attrattivo ormai consolidato che aggiunge alla manifestazione delle infiorate spellane un maggior fascino e prestigio rispetto ad altre realtà italiane e che ci ha fatto conoscere come Città dei fiori”. “Tornare a rendere omaggio al Signore Gesù, pellegrino in mezzo a noi nell’Eucarestia, con i tappetti di fiori che adornano le vie della nostra città ci riempie di gioia e di stupore”: questo un passaggio del messaggio di don Diego Casini, parroco della Collegiata di Santa Maria Maggiore e San Lorenzo di Spello.