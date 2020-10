Rischio focolaio all'ospedale di Narni: positive due infermiere ed un paziente. Un reparto sanificato

NARNI Rischio focolaio all’ospedale di Narni dove sono stati trovati positivi due infermiere ed un paziente, che era stato mandato da Terni con il tampone negativo, senza il quale non sarebbe mai entrato all’interno della struttura. Ma anche le infermiere potevano vantare lo stesso “status”, a fronte dei controlli periodici eseguiti proprio per evitare di contagiare i pazienti. Comunque sia il reparto “Medicina” dove era stato ricoverato il paziente e dove lavorano le due infermiere, ora soggette a quarantena obbligatoria, è stato immediatamente sottoposto a sanificazione completa ed accurata dal personale specializzato ed il paziente è ormai in procinto di essere inviato al reparto covid – 19 aperto presso l’Ospedale di Terni. Intanto tamponi per tutti, medici, infermieri ed anche pazienti ricoverati per evitare il diffondersi del virus. Le operazioni di ambulatorio e di piccoli interventi chirurgici previste nell’ospedale di Narni sono continuate in modo sistematico per l’intera mattinata

