PERUGIA - Sospette macchie di sangue. Al momento non in grado di alterare l’ipotesi di reato e il fatto che si a carico di ignoti, ma che vanno investigate per capire cosa possano voler dire e quali eventuali diversi elementi possano portare all’indagine. Questo, quanto emerge dall’inchiesta che i carabinieri della stazione di Marsciano stanno svolgendo in coordinamento con i colleghi della compagnia di Todi e la procura di Spoleto in relazione alla morte di Maria Bella, la 71enne trovata morta lo scorso 22 marzo nella casa in cui viveva assieme al compagno a San Biagio della Valle.

La donna, va ricordato, è stata trovata poco dopo le venti di quella sera dal compagno dopo essere rientrato in casa. Una ferita alla testa e tanto sangue intorno al caminetto di casa a sottolineare come la donna potesse essere rimasta vittima di una ferita mortale accidentale, magari dovuta a un malore oppure dopo aver perso l’equilibrio.

Ma, come detto, ci sono alcuni elmenti che secondo investigatori e inquirenti vanno controllati con la massima attenzione. E in particolare, secondo quanto filtra da un’indagine condotta nel massimo riserbo, alcune tracce di sangue considerate sospette. Una serie di tracce ematiche che lascerebbero qualche dubbio sulla dinamica di un evento accidentale. Elementi però, secondo quanto si apprende, al momento neanche in grado di poter stravolgere l’ipotesi di reato per cui al momento si indaga, e cioè quella di omicidio colposo a carico di ignoti.

Elementi di indagine che vanno necessariamente incrociati con quelli dell’autopsia svolta nei giorni scorsi dal medico legale Massimo Lancia.

Gli investigatori, come giusto che sia di fronte alla morte di una persona, stanno insomma valutando ogni piccola parte di una storia drammatica e molto dolorosa. Una storia che ha sconvolto tutto il paese di San Biagio della Valle, con i residenti che ben conoscevano Maria e al tempo stesso ben conoscono il compagno.