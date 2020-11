Allarme a Stroncone per un principio di incendio ai danni di una tabaccheria probabilmente doloso. E' stato un passante a chiamare i carabinieri di Terni, segnalando un incendio presso il negozio di piazza San Giovanni. I militari si sono immediatamente portati sul posto mentre altre autoradio dei carabinieri venivano fatte gravitare in zona per le ricerche di una vettura di colore chiaro che alcuni abitanti avevano notato sostare in piazza San Giovanni poco prima del fatto. Il principio di incendio, che ha coinvolto la porta dell’esercizio commerciale posto all’interno del piccolo borgo medievale ed alcune riviste rimaste appese all’esterno. Fiamme spente da alcune persone giunte prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il locale. Sono state così avviate le indaginii, grazie anche alle telecamere di sorveglianza poste nei pressi dell tabaccaio.

