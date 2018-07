PERUGIA - Vengono definite molto gravi, le condizioni di un ottantenne rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di sabato in zona Trasimeno. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte dei poliziotti della stradale di Castiglione del Lago, si è scontrato con un'altra auto condotta da un trentenne, anche lui rimasto ferito. Accertamenti, come di prassi, sullo stato psicofisico di entrambi i conducenti.



Altri due incidenti hanno invece visto coinvolti due ragazzini, entrambi minorenni, a bordo dei propri scooter: uno in zona Passignano, l'altro a Gualdo Cattaneo.

