Mercoledì 15 Novembre 2023, 07:00

PERUGIA - Nel 2022 si sono verificati in Umbria 2.252 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 49 persone e il ferimento di altre 3.076. Rispetto al 2021 aumentano gli incidenti (+12,5 per cento) e i feriti (+14,8 per cento), con incrementi maggiori di quelli rilevati a livello nazionale. Diminuiscono, invece, le vittime della strada (-7,5 per cento), a fronte di un aumento in Italia del 9,9 per cento.

È quanto emerge dal rapporto diffuso dall’Istat sul fenomeno in Italia. Nel quale si ricorda che, dopo la pandemia, il 2022 è caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell’incidentalità stradale.

Sempre dal rapporto emerge come nel 2022 aumenta nella regione l’incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani) morti in incidenti stradale, attestandosi su un valore superiore alla media Italia. Tra il 2010 e il 2022 l’incidenza di pedoni deceduti è aumentata in Umbria dal 15,2 al 16,3 per cento.

L’incidentalità rimane alta nelle aree maggiormente abitate e nei principali assi della rete stradale regionale.

Gli incidenti più pericolosi si verificano, invece, nei centri minori: l’indice di mortalità è pari a 1,9 nei comuni con almeno 15.000 abitanti e a tre negli altri comuni. Aumenta di poco in entrambi i comuni capoluogo di provincia: nel comune di Perugia da 1,6 decessi ogni 100 incidenti del 2021 a 1,7 nel 2022 e nel comune di Terni da 1,3 a 1,6.

Nel 2022 il maggior numero di incidenti si è verificato sulle strade urbane, provocando 18 morti e 1.892 feriti.