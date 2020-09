Auto contro muretto, gravissima una donna sbalzata dall'auto

PERUGIA - Sbalzata dall'abitacolo dell'auto finita contro un muretto: una donna è ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia in gravissime condizioni. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo l'uscita di Magione, nella tarda mattinata di martedì. Oltre alla donna è rimasto coinvolto anche un ragazzo, rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura. Non ci sono altre auto coinvolte.



Sul posto immediato l'intervento della polizia stradale, ambulanza e vigili del fuoco. La squadra inviata dal comando provinciale dei pompieri ha lavorato per liberare il giovane e permettere così di soccorrerlo. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente.