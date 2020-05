Auto nel fosso, muore a 59 anni: ipotesi malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUALDO TADINO - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di venerdì. La chiamata di soccorso al 118 regionale è avvenuta alle 16.40 : Un'autovettura si era ribaltata lungo la Flaminia Nord all’altezza di un rivenditore di gomme e il conducente è praticamente deceduto subito . Vani sono stati infatti i tentativi effettuati con manovre cardiache dagli operatori del 118. Non si conoscono esattamente le cause dell'incidente e del conseguente decesso di un uomo di 59 anni residente nel comune di Gualdo Tadino. Sul posto oltre gli operatori del 118 anche i vigili del fuoco e i carabinieri.Secondo quanto si apprende, l'uomo potrebbe essere stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.