Incidente stradale, dramma a Bevagna

BEVAGNA - Drammatico incidente nella prima mattinata di domenica. Un uomo ha perso la vita, inutili i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza del 118 e forze dell'ordine. In base a quanro si apprende la squadra 115 di Foligno è intervenuta alle 6.15 tra Foligno e Bevagna per un incidente stradale, una sola vettura coinvolta il cui conducente, come detto, purtroppo è deceduto. Si tratta - riferiscono i vigili del fuoco - di un uomo di 57 anni circa.

Ultimo aggiornamento: 10:13

