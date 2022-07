Tragico incidente fra Trevi e Campello: muore a 18 anni

TREVI - Un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita poco dopo le 4 di domenica mattina, vittima di un drammatico incidente mentre si trovava a bordo di un'auto insieme ad altri due giovani.

L' incidente è avvenuto lungo la vecchia Flaminia, in via Virgilio, al confine tra i Comuni di Trevi e di Campello sul Clitunno. L'auto con a bordo i tre giorni, residenti a Vallo di Nera, viaggiava in direzione Spoleto: per cause in corso di aggiornamento, il conducente ha perso il controllo all'altezza di una curva e l'auto è finita contro il guard rail. A causa dell'impatto, il 18enne, che viaggiava accanto al conducente, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo: le sue condizioni sono apparse subito disperate e il giovane è morto poco dopo. Ferito anche il coetaneo che era alla guida dell'auto: trasportato nell'ospedale di Foligno, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Lievi traumi per il minorenne che viaggiava sul sedile posteriore. I giovani, secondo quanto è stato possibile ricostruire, erano di ritorno da una festa. Sotto choc la comunità di Vallo di Nera, dove i giovani coinvolti vivono con le famiglie.