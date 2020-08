Incidente al motoraduno: in fin di vita a 43 anni

PERUGIA - Sono gravi, e la prognosi è riservata, le condizioni di un motociclista di 43 anni vittima di un incidente stradale avvenuto durante un motoraduno in programma nella giornata di domenica 23 agosto nel comune di Spoleto. L’uomo, soccorso dal personale sanitario del 118 regionale, è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Perugia.



I sanitari hanno provveduto sul posto ad eseguire le prime operazioni di messa in sicurezza e, sulla base dei riscontri clinici, hanno attribuito all’evento il codice di massima gravità. Sempre la centrale del 118, informa una nota dell’Azienda ospedaliera di Perugia, prevede che il paziente verrà trasferito nel reparto di Rianimazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA