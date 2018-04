Incidenti sul lavoro, in Umbria 4 su 10 muoiono viaggiando

di Vincenzo Carducci

ORVIETO - Il 36% degli incidenti mortali sul lavoro in Umbria avvengono sulla strada da e per il luogo di lavoro stesso. Otto i casi nel 2016, secondo i dati più recenti in possesso dell'Inail, sui 22 decessi registrati in regione. Sono il settore metalmeccanico e dell'agricoltura quelli più colpiti mentre sono in particolare le donne a perdere la vita negli incidenti sul lavoro cosiddetti "in itinere". «Nel 2017 c'è stato un calo in generale delle morti sul lavoro - ha spiegato Diego Piergrossi, responsabile prevenzione dell'Inail di Terni - in parte dovuto agli effetti della crisi economica sul numero degli occupati in parte grazie a una maggiore sensibilizzazione su lavoratori e imprese riguardo il tema della sicurezza». Una sensibilizzazione che riguarda anche i lavoratori del futuro e che comincia tra i banchi di scuola con iniziative come quella presentata questa mattina in Comune a Orvieto. Si tratta della "Giornata provinciale della sicurezza sui luoghi di lavoro", realizzata in collaborazione tra Inail, Confartigianato Imprese Terni, Fismic e Comune di Orvieto, che si terrà martedì 17 aprile alle 9,30 nella sala consiliare. Un appuntamento rivolto in particolare agli studenti e dedicato proprio agli infortuni in itinere. «Su questa tipologia di incidente sul lavoro - ha aggiunto Piergrossi - le imprese non hanno responsabilità ma sta comunque crescendo l'attenzione anche in considerazione delle iniziative messe in campo da Inail che, ad esempio, offre sconti sulle polizze per quelle aziende che formano i propri dipendenti nell'utilizzo consapevole dei mezzi aziendali e quindi sul rispetto delle norme del Codice della strada. L’infortunio grave e mortale - ha spiegato ancora - è la reale conseguenza di una serie di atti fuori protocollo che provocano una serie di disattenzioni e quindi portano all’incidente. La strategia vincente, dunque, è quella della formazione delle competenze rispetto al rischio, da realizzarsi attraverso la sinergia, con le categorie professionali, le Istituzioni locali e la scuola, con l’obiettivo di ridurre gli infortuni sul lavoro».



NUOVO PROTOCOLLO PER L'ACCIAIERIA DI TERNI «Iniziare questo percorso formativo con i giovani che sono i lavoratori di domani, è fondamentale – ha detto il presidente di Confaritigianato Imprese Terni, Mauro Franceschini - domani, infatti, la cultura della sicurezza che oggi seminiamo ci porterà ad avere lavoratori più consapevoli». «Oggi il lavoro è cambiato – ha aggiunto il segretario provinciale della Fismic, Gioacchino Olimpieri - ci sono sempre minori garanzie e certezze, e quindi minori sicurezze. In passato un giovane operaio era inserito sul posto di lavoro in affiancamento a figure di maggiore esperienza che potevano insegnare loro anche i comportamenti per la sicurezza, oggi ci sono lavoratori che vengono presi tramite le agenzie interinali e messi subito sul posto di lavoro, quindi il rischio è maggiormente in agguato. Prima nelle fabbriche si arrivava con gli autobus, oggi per gestire la quotidianità nel posto di lavoro, è necessario ricorrere al mezzo individuale. Per questo la conoscenza del rischio deve partire soprattutto dalla scuola. Come organizzazioni sindacali abbiamo compiuto tanti passi innovativi e stiamo per firmare il quarto protocollo della sicurezza all’interno dell’Ast di Terni insieme con tutte le aziende del sistema degli appalti, protocollo nato nel 2008 dopo il triste evento di Torino».



IL PROGRAMMA Nella giornata di martedì, dunque, si approfondiranno i temi relativi alla sicurezza sul lavoro e alla disciplina che regola gli infortuni in itinere. In programma anche l'intervento del direttore dell'Inail della Sede territoriale Perugia-Terni, Lorenza Nistri e di Mauro Vinciotti, dirigente del settore Polizia Urbana e viabilità del Comune di Orvieto che parlerà dell'infortunistica stradale.

