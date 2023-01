Mercoledì 18 Gennaio 2023, 07:15

PERUGIA - Morire all’improvviso, mentre si sta lavorando, davanti agli occhi dei colleghi. Che non possono fare nulla. E anche se non si tratta tecnicamente, almeno al momento, di una morte sul lavoro poco cambia. Perché quel malore improvviso e tutto ancora da spiegare si è portato via un uomo di 50 anni, che altro non voleva che portare a termine un’altra giornata di lavoro e poi tornarsene a casa dalla sua famiglia.

Se n’è andato così, in pochi istanti, nella giornata di lunedì Ghenadie Florea, moldavo residente da diverso tempo a Perugia. L’uomo, secondo quanto si apprende, stava lavorando in un cantiere nella zona di Nocera Umbra quando improvvisamente il suo cuore si è fermato. «Cause naturali» dicono i primissimi riscontri medico legali che dovranno necessariamente trovare conferma nell’esame autoptico. Disposto nelle ultime ore dalla procura di Spoleto, competente per territorio, che ha conferito l’incarico al medico legale Sergio Scalisce Pantuso per svolgere l’autopsia nella giornata odierna.

All’esperto nominato dalla procura spoletina toccherà dunque iniziare a dare risposte su una morte al momento improvvisa quanto ancora da investigare.

LA TRAGEDIA DI CORCIANO

Investigare è anche l’indicazione della procura di Perugia per la morte di Roberto Raspati, il 57enne magionese deceduto anche lui nella giornata di lunedì dopo essere precipitato da cinque metri mentre stava pulendo la vetrata di un palazzo. L’uomo, dipendente di una ditta di pulizie, secondo le prime ricostruzioni è caduto a terra dal palazzo nella zona di San Mariano in cui stava lavorando dopo essere salito su una scala dall’interno del palazzo ed essersi sporto per svolgere le pulizie.

Toccherà al medico legale Massimo Lancia iniziare a dipanare la matassa legata alla morte dell’uomo e dunque capire quale possa essere stata la causa o le cause. La procura, intanto, nella giornata di ieri ha ufficialmente aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo. Al momento resta a carico di ignoti, ma eventuali responsabilità sono ancora in corso di valutazione con l’autopsia che è stata fissata per domani.