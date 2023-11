Schianto di notte con l'auto: Perugia, gravissimo 20enne di Ponte San Giovanni

BETTONA - Un ventenne di Ponte San Giovanni è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Passaggio di Bettona lungo la strada che porta a Costano. Ricoverato in codice rosso è finito in terapia intensiva per aver riportato un politrauma.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro ragazzo di vent’anni che è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in codice giallo e poi dimesso con una prognosi di tre settimane. I due ragazzi erano insieme in macchina e sono strati trasportati in ospedale con l’ambulanza del 118 attorno all’una e trenta. L’incidente si è verificato in quanto il conducente ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bastia Umbra per i rilievi e le indagini necessarie ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto che ha causato un ferito grave. Il politrauma fa riferimento a più lesioni combinate tra loro che mettono in pericolo la vita. Per questo è importante che, sul luogo dell'incidente, i medici di emergenza riconoscano rapidamente questa situazione.

L’ultimo rapporto Aci–Istat sull’incidentalità stradale segnala nell’anno appena trascorso la crescita (+9,9%) rispetto all’anno precedente delle morti causate da incidente stradale.

Complessivamente hanno perso la vita 3.159 persone, per una media di 9 al giorno. In aumento anche il numero dei feriti che arriva a 223.475, (+9,2% rispetto al 2021), e quello dei sinistri stradali (+9,2%) che sono saliti a quota 165.889, per una media di 454 al giorno. Il rapporto ha anche classificato le principali cause degli incidenti stradali. Al primo posto c’è la guida distratta o andamento indeciso. A seguire il mancato rispetto di precedenza o semaforo, la velocità troppo elevata, le manovre irregolari (retromarcia, inversione, manovra irregolare per sostare o attraversare la carreggiata) e il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Sono state quasi 7,9 milioni le multe, in aumento del 2,3% rispetto al 2021. Eccesso di velocità e divieto di sosta i comportamenti maggiormente sanzionati. Le multe per violazioni alle norme di comportamento elevate da Polizia Stradale, Carabinieri e Polizie Locali sono state quasi 7,9 milioni (in media 21.564 al giorno, 898 l’ora, 15 al minuto): il 12,3% in più del 2021. La guida troppo veloce è sempre il comportamento più sanzionato, seguito a ruota dalle contravvenzioni comminate per disciplina della sosta. Al terzo posto l’inosservanza della segnaletica orizzontale e semaforica. Per quanto riguarda le strade, sono quelle urbane le più pericolose, dove si verifica il 73,4% dei sinistri, ma quelli mortali avvengono soprattutto sulla rete extraurbana.