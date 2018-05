Frontali contro pali della luce: Perugia, paura per due automobilisti

PERUGIA - Frontali contro pali della luce e semafori: questo, il nuovo sport della domenica mattina lungo le strade cittadine. Distrazioni e strade rese insidiose dalla pioggia della notte prima: queste, le cause che hanno portato due conducenti nella prima mattinata di domenica a schiantare le proprie auto in un caso contro un palo della luce e nell'altro contro un semaforo.



Il primo incidente è avvenuto lungo via del Tabacchificio: immediato l'intervento di polizia municipale e tecnici del cantiere comunale per soccorrere la persona rimasta coinvolta (per fortuna non gravi le ferite riportate) e valutare i danni, con il palo della luce che dovrà essere sostituito.



Stesso discorso più o meno in contemporanea nella zona industriale di Sant'Andrea delle Fratte: in questo caso, l'incidente è stato contro un semaforo. Anche qui, vigili urbani e cantiere comunale hanno potuto verificare come la persona rimasta coinvolta fortunatamente se la fosse cavata bene, mentre il semaforo è da sostituire.

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:43