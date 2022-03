Perugia, investito in via Settevalli: 18enne gravissimo

PERUGIA - Un ragazzo di appena 18 anni versa in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un'auto in via Settevalli, nelle vicinanze del centro commerciale Emisfero, nel tardo pomeriggio di giovedì.

Immediata la richiesta di soccorso: sul posto il personale medico sanitario del 118 ha messo in atto i primi soccorsi per poi portarlo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della misericordia. Rilievi in corso da parte della polizia locale per ricostruire le cause dell'incidente.