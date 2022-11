Incidente sulla Terni-Orte, scende dal furgone dopo un guasto: giovane travolto e ucciso da un'auto

Tragedia sul raccordo Terni-Orte all'altezza dello svincolo di Narni. Un uomo di 33 anni, originario di Gallese, in provincia di Viterbo, è morto, vittima di un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente la tragedia è avvenuta in seguito a un tamponamento su quel tratto di raccordo in cui sono presente numerosi cantieri che obbligano a cambi di corsia. Una Cinquecento guidata da una donna ha tamponato il Doblò fermo per un guasto.

Il giovane, che era alla guida del mezzo, si era fermato ed è sceso per verificare un guasto alla macchina. Il tamponamento ha fatto spostare violentemente il suo mezzo che l'ha sbalzato nell'altra corsia. In quel momennto stava sopraggiungendo un mezzo che l'ha travolto e ucciso

I soccorritori, infatti, hanno trovato il mezzo sulla carreggiata sud in direzione di Orte mentre il corpo dell'uomo era sulla carreggiata nord, che porta a Terni.

Sul posto la Polizia Stradale e i sanitari del 118.