Incidente sulla Terni-Rieti, soprassa un camion e si scontra contro una Jaguar: muore una ragazza di 23 anni

Una ragazza ternana di 23 anni è morta in seguito ad un incidente stradale accaduto questa sera intorno alle 20 lungo la Terni-Rieti, poco distante dall'uscita Valnerina. La giovane stava effettuando un sorpasso di un camion alla guida di un'utilitaria, quando si è scontrata frontalmente con una Jaguar dopo aver invaso l'altra carreggiata. Per lei non c'è stato nulla da fare ed è morta sul colpo. La giovane non è stata ancora identificata.

Notizia in aggiornamento