Scontro frontale in via Alfonsine grave un giovane, feriti altri due ragazzi

TERNI Scontro frontale fra due Golf in via Alfonsine a Cospea a Terni ieri sera ingorno alle 23,30. Una delle due auto ha invaso la carreggiata. Ad avere la peggio il conducente, un giovane ternano di 27 anni, che è stato ricoverato in codice rosso al Santa Maria, mentre la coppia che si trovava nell'altra auto, una ragazza di 23 anni ed un giovane di 24, sono stati portati all'ospedale in condizioni meno serie. Sul posto i vigili urbani per i rilievi del caso.